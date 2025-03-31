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Общество 31 марта 2025 21:34

В ДУМ РТ рассказали, как искупить пропущенные дни уразы

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В ДУМ РТ рассказали, как искупить пропущенные дни уразы
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мусульманам, которые не постились в месяц Рамадан без уважительной на то причины, следует совершить искупление (каффарат). О том, как это сделать, рассказал специалист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Ахмад Абу Яхья.

«Пост 60 дней подряд. Причем надо выбирать эти дни так, чтобы туда не попали дни праздников (Ураза-байрам – 30 марта и Курбан-байрам – 6 июня) и дни ташрика (11, 12 и 13 дни месяца Зуль-Хиджа или 7, 8 и 9 июня). Также условие каффарата – непрерывность. Если человек нарушит каффару, вот этот пост каффара – 60 дней, ему надо будет заново начать», – сказал спикер, соответствующий видеоролик опубликован в телеграм-канале ДУМ РТ.

В этом году мусульмане Татарстана соблюдали обязательную уразу с 1 по 29 марта.

#ураза #пост #ислам #мусульмане #ДУМ РТ #ураза-байрам #курбан-байрам
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