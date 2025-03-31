В ДУМ РТ рассказали, как искупить пропущенные дни уразы

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Мусульманам, которые не постились в месяц Рамадан без уважительной на то причины, следует совершить искупление (каффарат). О том, как это сделать, рассказал специалист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Ахмад Абу Яхья.

«Пост 60 дней подряд. Причем надо выбирать эти дни так, чтобы туда не попали дни праздников (Ураза-байрам – 30 марта и Курбан-байрам – 6 июня) и дни ташрика (11, 12 и 13 дни месяца Зуль-Хиджа или 7, 8 и 9 июня). Также условие каффарата – непрерывность. Если человек нарушит каффару, вот этот пост каффара – 60 дней, ему надо будет заново начать», – сказал спикер, соответствующий видеоролик опубликован в телеграм-канале ДУМ РТ.

В этом году мусульмане Татарстана соблюдали обязательную уразу с 1 по 29 марта.