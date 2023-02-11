В ДУМ РТ продолжается набор учащихся на курсы по основам ислама

На новый сезон интенсивных курсов по основам ислама «Школа одного дня» записались уже 147 человек, набор желающих присоединиться к занятиям продолжается, сообщает ДУМ РТ. Продлится запись до 24 февраля, а первое занятия состоится уже 25 февраля.

Слушатели краткосрочного курса смогут бесплатно освоить навыки чтения намаза и азы Ислама за семи уроков (по одному в неделю). Основам ислама участников курса будет обучать актив волонтерского молодежного движения ДУМ РТ.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что на занятиях слушателей познакомят с порядком совершения омовения и чтения намаза, с основными понятиями науки акыды, а также расскажут им о достоинствах и правилах уразы.

Завершатся занятия 8 апреля, запись ведется по ссылке либо номеру +7(843)237-86-18.