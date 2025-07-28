В ДУМ РТ предупредили об изменении времени намазов в августе

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Мусульман Татарстана предупредили об изменении времени намазов в начале августа. Об этом сообщили в ДУМ РТ.

«С начала августа в районах Республики Татарстан изменяются времена совершения ночного (ястү/иша) и утреннего (иртәнге/фаджр) намазов, возвращаясь к прежним значениям, действовавшим до мая этого года», – говорится в сообщении.

В частности, 6 августа время ясту-намаза наступит в Казани в 21:09, а уже на следующий день время сместится на час – 22:08. В дальнейшем время совершения молитвы будет смещаться сразу на 4-5 минут, а не на одну-две, как это было ранее.

Также изменится и время окончания сухура (утреннего приема пищи перед постом).

Подобные меры связаны с географическими особенностями Татарстана, уточнили в муфтияте.

С актуальным временем намазов для всех районов РТ можно ознакомиться на сайте ДУМ республики.