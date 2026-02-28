В ДУМ РТ объяснили, может ли мусульманин вместо уразы кормить бедных

Фото: © «Татар-информ»

Мусульманин не вправе без уважительной причины оставлять пост, и вместо уразы кормить нуждающихся. Об этом говорится в фетве ДУМ РТ, опубликованной на сайте муфтията.

Из богословского решения следует, что кормить нуждающихся (фидия) вместо поста могут лишь те мусульмане, которые по состоянию здоровья не могут воздерживаться от приема пищи или питья в светлое время суток, как это предписывает ураза. Например, верующие, вынужденные регулярно принимать лекарства по назначению врача.

Если же у человека нет уважительной причины для оставления уразы, то он обязан ее соблюдать. Что касается кормления нуждающихся, постящемуся это рекомендуется делать, поскольку за это засчитывается большая награда.