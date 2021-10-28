В дуэли двух «Динамо» победило казанское

В четвертом туре чемпионата женской волейбольной суперлиги московское «Динамо» принимало дома без зрителей казанское «Динамо-Ак Барс» и проиграло на тай-брейке со счетом 2:3.

Старые соперники подошли к очной встрече практически с одинаковыми показателями — по две победы и одному поражению. Лишь по выигранным/проигранным партиям москвички опережали казанок, 7-3 и 6-4 соответственно. Поэтому хозяйки занимали пятое место, гости — шестое.

В первом сете лишь до середины партии игра шла на равных, гости пару раз уходили вперед на пару очков — 6:8, 8:10, потом 13:13. Но затем москвички сумели переломить ход борьбы — 17:13. А потом хозяйки просто добили казанок, 25:15. Не помогли и четыре замены в стартовом составе гостей.

Как это часто бывает в женском волейболе, вторая партия прошла совсем по другому сценарию. Теперь на площадке доминировали казанские динамовки. Только на первых минутах — 2:2, москвички были в порядке. Затем столичное «Динамо» просто посыпалось — 3:10, 5:19. Итог характерен — 9:25.

В третьем сете все вновь перевернулось с ног на голову. После счета 9:9 хозяйки пошли в отрыв, 16:13. Теперь уже у казанок мяч валился из рук. Борьбы как таковой также не получилось, 25:18.

В четвертом сете поначалу москвички атаковали точнее — 8:5, но затем вперед ушли гости — 11:15. Хозяйки вновь выровняли игру — 17:17, 19:17. И в итоге все решилось в концовке, где нервы крепче оказались у казанок, 21:25. Тай-брейк.

В пятой партии на волне успеха гости продолжили свою успешную серию — 3:7, 3:11. «Динамо» в ступоре. Так «Динамо Ак Барс» одержало нервную победу над принципиальным соперником, 7:15 в партии и 2:3 в матче.

«Динамо» (Москва) — «Динамо Ак Барс» (Казань) — 2:3 (25:15, 9:25, 25:18, 21:25, 7:15).

В следующем туре 7 ноября на своей площадке «Динамо-Ак Барс» примет челябинское «Динамо-Метар».