В Дубенском районе Ровненской области Украины горит нефтебаза

В Дубенском районе Ровненской области Украины загорелась нефтебаза, сообщает в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Коваль.

По его словам, нефтебаза на Дубенщине разрушена. С пожаром сражаются 45 огнеборцев, на месте работает 14 единиц техники и пожарный поезд.

По информации ТАСС, минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступала информация о взрывах, произошедших в Черниговской области, о работе системы ПВО и взрывах, прогремевших в Хмельницкой области.

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