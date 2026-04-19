19 апреля 2026

В Дубае впервые провели сдачу норм ГТО за пределами России

В Дубае впервые в истории состоялось полноценное выполнение нормативов комплекса ГТО за пределами России. Участниками тестирования стали более 80 граждан РФ, проживающих в эмирате, а также иностранцы, сообщает РИА Новости.

Регистрация проходила через официальные каналы Генконсульства России в Дубае и Северных Эмиратах. Участники представляли практически все возрастные ступени комплекса – от первой (с шести лет) до пятнадцатой (57 лет).

Испытания прошли на базе многофункционального спортивного комплекса Dubai Sports City. Всем участникам вручили памятные стартовые наборы со спортивной символикой.

По итогам тестирования более половины участников выполнили нормативы на золотой знак отличия. Для абитуриентов, получивших такие знаки, предусмотрено начисление дополнительных баллов при поступлении в российские вузы – на тех же условиях, что и при сдаче нормативов в России.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения участников знаками отличия комплекса ГТО.

#ГТО #дубай
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

Фазлеева: Участием в «Тотальном диктанте» привлекаем внимание к русскому языку

