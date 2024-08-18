В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян

На территории Белоруссии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российского международного автобуса, следовавшего по маршруту Москва-Брест, передает РИА Новости.

Согласно информации белорусского МВД, инцидент произошел в воскресенье около 6 часов утра на автодороге М1 «Брест - Минск - граница Российской Федерации» в Дзержинском районе. Предварительные данные указывают на то, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и столкнулось с придорожными деревьями.

На момент аварии в автобусе находились 46 пассажиров и два водителя. Трое пострадавших были доставлены в больницу, среди них двое граждан России – мужчина и женщина. По словам Маскалева, россияне сейчас находятся в медицинском учреждении города Дзержинска с диагнозом «закрытые переломы».

Расследование обстоятельств происшествия продолжается.