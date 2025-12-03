В ДТП с автобусами на М12 в Нижегородской области пострадали 17 человек

На трассе М12 «Восток» в Нижегородской области во вторник столкнулись четыре автомобиля, среди которых были два автобуса. В результате аварии 14 человек, включая одного ребенка, были доставлены в больницу, а еще троим медики помогли на месте происшествия. Об этом информировала региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла на 437-м километре магистрали. Причины и подробности случившегося в настоящее время устанавливаются.

Из-за ДТП движение на 437-м километре трассы М12 в сторону Казани было временно перекрыто. В настоящее время движение полностью восстановлено, сообщили в «Автодоре».