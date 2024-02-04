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В ДТП под Нижнекамском один пассажир погиб, двое детей пострадали
Накануне вечером на 85-м км автодороги Чистополь – Нижнекамск произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, водитель Daewoo Matiz превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».
В итоге 25-летний пассажир Daewoo скончался на месте, трое пассажиров «Лады», в том числе двое детей, 13-ти и 7-ми лет госпитализированы.
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