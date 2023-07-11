В ДТП на трассе под Челнами пострадали четыре человека

Сегодня утром в Тукаевском районе РТ произошло ДТП, четыре человека пострадали. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Соцсети

Как удалось выяснить агенству, ДТП произошло сегодня в районе 6 часов утра на 27-м км трассы Челны-Сарманово. Водитель Renault Duster выехал на втречку и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris и легковушкой «ВАЗ 2112»,который следовал сзади.

«В результате ДТП пострадали 4 четыре человека. Их госпитализировали в БСМП Челнов», – рассказали в ведомстве.