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Руc Тат
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Происшествия 11 июля 2023 11:34

В ДТП на трассе под Челнами пострадали четыре человека

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Сегодня утром в Тукаевском районе РТ произошло ДТП, четыре человека пострадали. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Соцсети

Как удалось выяснить агенству, ДТП произошло сегодня в районе 6 часов утра на 27-м км трассы Челны-Сарманово. Водитель Renault Duster выехал на втречку и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris и легковушкой «ВАЗ 2112»,который следовал сзади.

«В результате ДТП пострадали 4 четыре человека. Их госпитализировали в БСМП Челнов», – рассказали в ведомстве.

Фото: Соцсети

#ДТП жертвы
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