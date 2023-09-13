В дружеские страны без виз: когда Пекин и Тегеран дадут зеленый свет туристам из России

Максим Решетников: «Мы развиваем тему перехода к безвизу»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вслед за китайцами в Казань могут пожаловать обеспеченные туристы из Саудовской Аравии

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в эти дни во Владивостоке, рассказал о предложении России присылать в страну туристов без виз из Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Бахрейна и Малайзии.

«Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса возможен», — сказал он.

Тема не новая. В большинстве крупных городов России, в той же Казани, этим летом невооруженным глазом фиксировался рост туристов, например, из Китая.

«Для туристов-китайцев в России есть совершенно другая программа. Называется электронная виза» Фото: © «Татар-информ»

Что такое «гибридный безвиз»?

В отношении жителей Поднебесной функционирует некий «гибридный безвиз», суть которого «Татар-информу» рассказал глава Ассоциации турагентств Татарстана Рустам Мифтахов.

«Для туристов-китайцев в России есть совершенно другая программа. Называется электронная виза. Они заполняют анкету на сайте МИДа РФ, оплачивают все взносы и получают электронную визу. И могут спокойно въезжать. Почему мы так не можем? Вопрос китайской стороне, я ответить не могу», – заявил эксперт.

Между тем, ранее официально прошла информация о готовности России и Китая с 1 августа на взаимной основе принимать группы туристов в групповом безвизовом формате. Но эксперты говорят, что на данный момент эта схема не работает.

«К сожалению, со стороны Китая сегодня нет четкой картины. Сейчас программа не работает. Оформляем визы в индивидуальном порядке для групп и отправляем», – добавил Мифтахов.

«Оформляется групповая заявка на 10-20 человек, дается одна виза на группу. Но не дай бог у одного человека проблема с документами – тогда вся группа будет его ждать» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как все должно было работать

По его словам, задумано-то все было грамотно. Группа должна была состоять минимум из пяти человек. Но они должны быть все время вместе: вылететь, заселиться, путешествовать по одному маршруту. Для этого списки должны были предварительно заверяться органами того региона, откуда производится вылет, и на месте прилета. С этим списком группа должна пройти границу, например, в Пекине. Процедура задумывалась несложной и достаточно быстрой.

А что на деле? Сложные места остались, а полноценного безвиза пока нет. То есть, группа туристов должна быть привязана к друг другу, но необходимость оформлять визы никуда не делась. Подробности «Татар-информу» поведал генеральный директор агентства воздушного, железнодорожного транспорта и туризма AVT Азамат Сабиров.

«Там есть интересная фишка. Оформляется групповая заявка на 10-20 человек, дается одна виза на группу. Но не дай бог у одного человека проблема с билетами, страховкой или другими документами. Тогда вся группа будет его ждать. Я как-то два дня так прождал. Если один не полетит, то все», – говорит эксперт.

Сергей Иванов: «Для того, чтобы съездить по безвизовому туробмену нужно просто забронировать свой тур у одной из компаний, имеющих право работать по безвизовому обмену» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как слетать по групповой визе из Казани в Китай

Можно ли в итоге по групповой визе слетать из Казани в Китай или Ирана и как это сделать? За разъяснениями «Татар-информ» обратился в Госкомитет Татарстана по туризму.

«Для того, чтобы съездить по безвизовому туробмену в Китай, Иран и позже в Индию нужно просто забронировать свой тур у одной из компаний, имеющих право работать по безвизовому обмену. Список компаний, имеющих право заниматься этим видом деятельности, опубликован на сайте Минэкономразвития, в Татарстане есть несколько таких компаний», – сообщил «Татар-информу» председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Также он напомнил, что по-прежнему доступна опция индивидуального туризма по классической визе.

«Человек может оформить визу и прилететь с загранпаспортом, на границе ему поставят штамп, если у него нет проблем с въездом в страну. И дальше двигаться по своему запланированному маршруту. В случае с групповым туробменом так сделать не получится, так как списки туристов направляются заранее на пограничный пост, и туристы в составе группы двигаются по заранее утвержденному маршруту, в этом и есть принципиальное отличие», – пояснил Иванов.

У россиян богатый выбор, куда можно слетать без визы, порядка 100 стран Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда можно будет слетать в гости к «стратегическим партнерам» без визы?

На самом деле у россиян богатый выбор, куда можно слетать без визы. А именно в порядка 100 стран, среди которых популярные направления в Турцию, Грузию, Израиль, Армению, а также экзотические – Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и так далее.

Но как же дружественные страны? По факту, без визы до сих пор не слетаешь к «стратегическим друзьям» России – в Китай, Иран или Индию. Последнюю, вроде как обещают «подключить» в 2024 году. А вот первые должны были заработать уже с 1 августа 2023 года. Но пока полноценного безвиза нет.

Между тем, в Казани еще в прошлом году запустили прямой рейс Казань – Тегеран силами авиакомпании Nordwind. Однако, по словам Азамата Сабирова, самолеты летают незаполненными. Безвизовое соглашение помогло бы, и переговоры ведутся, говорит собеседник «Татар-информа».

Сегодня стало известно, что первая группа туристов из Ирана в рамках безвизового обмена приедет в Россию 20 сентября Фото: © «Татар-информ»

Станет ли Иран первой ласточкой безвиза в дружественные страны?

«Сейчас с дружественными странами ведутся переговоры. Что касается Ирана, у нас прямой рейс компании Nordwind туда летает из Казани. И не сказать, что самолеты полные летают. Опять же вопрос о безвизе. Хотя бы на 2-4 недели оформить. При этом мы общаемся, чтобы открыли хотя бы туристическую зону на островах Ирана. Думаю, до конца 2023 года будут подвижки в этом вопросе», – обещает Сабиров.

Препоны в виде оформления виз делают туристические направления куда менее интересными для простых россиян, которые предпочитают простую и понятную Турцию «загадочным» Ирану или Китаю.

Тем временем, сегодня стало известно, что первая группа туристов из Ирана в рамках безвизового обмена приедет в Россию 20 сентября. Об этом рассказали РИА Новости в Минэкономразвития. В России также надеются, что первая группа российских туристов отправятся в Иран в те же сроки.