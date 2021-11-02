В Дрожжановском районе в один день состоялось открытие ФАПа, спортплощадки и парка

В преддверии Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана в Дрожжановском районе Татарстана состоялось открытие универсальной спортивной площадки в поселке станции Бурундуки, фельдшерско-акушерского пункта в селе Коршанга-Шигали и парка отдыха в селе Старые Ишли. Об этом пишет газета «Родной край».

Открытие состоялось при участии депутата Госдумы России Ильдара Гильмутдинова, депутата Госсовета Татарстана Шакира Ягудина, главы района Марата Гафарова.

Современное спортивное сооружение, открывшееся на станции Бурундуки, направлено на укрепление здоровья и активизацию занятий спортом местных жителей, особенно подрастающего поколения. На площадке можно играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол, проводить другие спортивные соревнования. Для удобства площадка расположена в центре села, рядом с социальными учреждениями.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Коршанга-Шигали — долгожданное событие для жителей села. Прежнее здание было в плачевном состоянии. Новое медучреждение возведено согласно всем современным требованиям.

«В комфортных условиях медики могут проводить прием населения, вакцинацию, различные процедуры», — поделилась Светлана Большакова, которая с 1991 года работает заведующей ФАПом.

Актуальным для дрожжановцев стало и благоустройство парка отдыха в селе Старые Ишли. «На этой территории раньше были заросли, деревья. Их очистили и сделали площадкой для проведения сельских праздников. Теперь же продолжением этих работ стало строительство парка отдыха. Предстоит еще много работы: внутри парка создадим комфортные условия для отдыха жителей и приезжих гостей, посадим молодые саженцы. Парк — это лицо села», — отметил глава сельского поселения Радик Мухаметзянов.

Спортивная площадка, фельдшерско-акушерский пункт, парк отдыха построены по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и национальным проектам, реализующимся по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Гости поздравили сельчан с открытием новых объектов и пожелали им долгих лет службы. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Ильдар Гильмутдинов подчеркнул, что федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» является очень важной программой для сельских жителей.

«Программа многогранная. В соответствии с ним предусмотрено строительство объектов здравоохранения, культуры, спорта, образования, водоснабжения, дорожного строительства и других социально-значимых объектов. Наша цель — чтобы уровень жизни сельского населения был не ниже городского. И в дальнейшем будем предусматривать дополнительные расходы на реализацию данной программы в сельских поселениях», — отметил парламентарий.