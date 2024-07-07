news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 7 июля 2024 10:00

В Дрожжановском районе в ДТП с легковушками пострадали три человека

Скопировать ссылку

В Дрожжановском районе РТ близ села Алешкин-Саплык столкнулись Skoda и Kia Rio. От удара одна из легковушек вылетела в кювет. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего. ДТП случилось накануне вечером.

«Троих девушек-пассажирок Kia увезла скорая. Водителям медицинская помощь не понадобилась», – рассказали очевидцы.

Фото: © Очевидцы

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2