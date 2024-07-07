В Дрожжановском районе в ДТП с легковушками пострадали три человека

В Дрожжановском районе РТ близ села Алешкин-Саплык столкнулись Skoda и Kia Rio. От удара одна из легковушек вылетела в кювет. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего. ДТП случилось накануне вечером.

«Троих девушек-пассажирок Kia увезла скорая. Водителям медицинская помощь не понадобилась», – рассказали очевидцы.