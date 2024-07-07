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В Дрожжановском районе в ДТП с легковушками пострадали три человека
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В Дрожжановском районе РТ близ села Алешкин-Саплык столкнулись Skoda и Kia Rio. От удара одна из легковушек вылетела в кювет. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего. ДТП случилось накануне вечером.
«Троих девушек-пассажирок Kia увезла скорая. Водителям медицинская помощь не понадобилась», – рассказали очевидцы.
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