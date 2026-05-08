В Дрожжановском районе РТ на пожаре из-за короткого замыкания погиб мужчина

В Дрожжановском районе Татарстана произошел пожар из-за короткого замыкания, в котором погиб мужчина.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелся частный жилой дом и нежилая постройка в деревне Коршанга-Шигали – площадь пожара составила 180 квадратов. При тушении возгорания пожарные обнаружили тело 85-летнего мужчины, который был братом хозяйки дома.

Причиной пожара мог стать сбой при работе электроморозильника. Как рассказали сами жильцы, в доме часто выбивало автомат, что означает перегрузку либо короткое замыкание в электросети.