Происшествия 8 мая 2026 09:13

В Дрожжановском районе РТ на пожаре из-за короткого замыкания погиб мужчина

В Дрожжановском районе Татарстана произошел пожар из-за короткого замыкания, в котором погиб мужчина.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелся частный жилой дом и нежилая постройка в деревне Коршанга-Шигали – площадь пожара составила 180 квадратов. При тушении возгорания пожарные обнаружили тело 85-летнего мужчины, который был братом хозяйки дома.

Причиной пожара мог стать сбой при работе электроморозильника. Как рассказали сами жильцы, в доме часто выбивало автомат, что означает перегрузку либо короткое замыкание в электросети.

