В Дрожжановском районе открыли мемориальную доску участнику СВО

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

В селе Старые Какерли Дрожжановского района состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память об уроженце села Фанисе Мазитове, героически погибшем при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Памятный знак установлен на стене дома, где он родился и вырос.

Инициаторами увековечения памяти героя стали его одноклассники. В церемонии приняли участие заместитель руководителя исполнительного комитета Дрожжановского района Рустам Мухаметзянов, глава Старокакерлинского сельского поселения Рустам Фаткуллин, директор организации «Форпост» Альберт Сулейманов, ветераны боевых действий, родные и близкие Фаниса Мазитова, юнармейцы, педагоги и учащиеся местной школы, жители села.

Обращаясь к собравшимся, Рустам Мухаметзянов подчеркнул, что такие мероприятия являются долгом перед теми, кто отдал жизнь за Родину. По его словам, установка мемориальной доски – это не только дань памяти, но и важный урок мужества и патриотизма для подрастающего поколения, напоминание о подвиге каждого героя.

Глава Старокакерлинского сельского поселения Рустам Фаткуллин отметил, что Фанис Мазитов вырос в этом селе, и его подвиг навсегда вписан в историю малой родины. Мемориальная доска, по его словам, станет символом вечной благодарности и будет напоминать жителям и гостям села о цене, заплаченной защитниками за мирное небо.

Директор организации «Форпост» Альберт Сулейманов подчеркнул, что подвиг Фаниса Мазитова является примером высочайшего мужества и верности воинскому долгу. Он отметил важность поддержки подобных инициатив, чтобы память о героях жила не только в сердцах родных, но и была зримой, особенно для молодежи.

Фанис Мазитов добровольно вступил в ряды участников специальной военной операции 24 марта 2025 года. Он был призван Аургазинским районным военным комиссариатом Республики Башкортостан. Его служба трагически оборвалась 7 апреля 2025 года в селе Соленое Красноармейского района Донецкой Народной Республики. Похороны Фаниса Ярулловича с воинскими почестями состоялись 24 августа 2025 года в селе Султанмуратово Аургазинского района Республики Башкортостан.

За проявленные героизм и отвагу Фанис Мазитов представлен к государственной награде – ордену Мужества посмертно.

Родные героя выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в организации церемонии и пришел почтить память их сына, брата и земляка.