В Дрожжановском районе организованы встречи с семьями и родными мобилизованных земляков

В сельских поселениях Дрожжановского района Татарстана организовали встречи с семьями и родными мобилизованных граждан. Односельчане и руководители стараются всячески поддерживать родных и близких призванных земляков, оказывают им посильную помощь, пишет газета «Родной край».

На днях в селе Старые Какерли состоялась встреча семей мобилизованных мужчин при участии имама-хатыба Ильхама Шаммасова и руководства сельского поселения. Мероприятие было организовано в сельском Доме культуры.

Ильхам хазрат вручил подарки, встреча прошла за чаепитием в теплой атмосфере. Такое же мероприятие прошло и в Шланговском сельском Доме культуры совместно с библиотекой. На обеих встречах присутствовали представители администрации Дрожжановского района.

Напомним, что в общей сложности из муниципалитета мобилизовано около 120 мужчин.