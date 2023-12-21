В ДРКБ заново «собрали» кишечник новорожденного, который внутриутробно перенес перитонит

Из Детской республиканской клинической больницы выписали малыша, который перенес сразу после рождения две сложнейшие операции по восстановлению кишечника. Об этом «Татар-информу» рассказали в ДРКБ.

На одном из УЗИ мамы еще внутриутробно медики заподозрили у ребенка порок развития кишечника на фоне муковисцидоза.

Еще летом новорожденный ребенок в первые сутки жизни поступил в отделение реанимации новорожденных Детской республиканской клинической больницы. Медики оценивали его состояние как очень тяжелое. Виной тому был перитонит, который перенес малыш еще в утробе матери, к тому же медики видели симптомы врожденной низкой кишечной непроходимости.

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Состояние малыша было очень тяжелым из-за сильной боли и интоксикации. Ребенок был на аппарате искусственной вентиляции легких. Из-за патологических процессов кормить малыша было невозможно.

«Врачами ДРКБ немедленно было принято решение об оперативном вмешательстве в первые сутки жизни младенца. Хирургическое лечение выполнялось в два этапа. На первой операции – ликвидирована кишечная непроходимость, проведена декомпрессия, выведены кишечные стомы. На второй – энтеропластика кишки “наложение анастомоза” с этапным подключением отделов кишечника», – отметили в клинике.

Медики буквально заново «собрали» кишечник малыша, чтобы орган нормально работал. Операции провела врач-детский хирург отделения для детей раннего возраста ДРКБ Мария Зыкова.

После проведенных вмешательств ребенок продолжал лечение в больнице под контролем неонатолога и специалистов ДРКБ.

Последняя операция прошла в ноябре, совсем недавно малыша выписали из клиники. Его мама благодарит медиков ДРКБ за все этапы лечения ее малыша. Она рассказала, что сейчас с ребенком все хорошо он динамично развивается и прекрасно кушает.

«Спасибо большое врачам ДРКБ за их золотые руки и профессионализм!» – подчеркнула она.