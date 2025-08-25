В ДРКБ Татарстана врачи прооперировали новорожденного с редчайшей аномалией

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана врачи впервые использовали инновационную методику лечения редкой лимфатической аномалии у новорожденного. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Ребенка срочно госпитализировали в отделение хирургии детей раннего возраста с крупным кистозным образованием в брюшной полости, которое выявили на УЗИ. После комплексного обследования специалисты подтвердили редкую аномалию развития лимфатических сосудов в брыжейке толстой кишки.

Консилиум врачей, вместе с заместителем главврача Михаилом Поспеловым и профессором Ильдаром Нурмеевым, принял решение о необходимости хирургического вмешательства

Хирурги Мария Зыкова и Буй Вьет Анх выполнили малоинвазивную операцию – лапароскопическое удаление лимфатической мальформации, с сохранением сосудов брыжейки толстого кишечника. Чтобы предотвратить повторное появление заболевания, внутреннюю поверхность лимфатических кист обработали специальным раствором, формирующим полимерное покрытие, препятствующее образованию лимфы

«Описанный случай является крайне редким. Чаще всего подобные образования обнаруживаются в области шеи и подмышечных впадин. По статистике, такие случаи встречаются примерно в 4 на 100 000 госпитализаций. Лечение крайне сложно из-за высокого риска осложнений: воспаления, перфорации, компрессии соседних органов и лимфоистечения», – объяснили в пресс-службе ДРКБ.

Послеоперационный период прошел без каких-либо осложнений. После курса лечения ребенка выписали из клиники.