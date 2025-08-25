news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 августа 2025 15:07

В ДРКБ Татарстана врачи прооперировали новорожденного с редчайшей аномалией

Читайте нас в
Телеграм

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана врачи впервые использовали инновационную методику лечения редкой лимфатической аномалии у новорожденного. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Ребенка срочно госпитализировали в отделение хирургии детей раннего возраста с крупным кистозным образованием в брюшной полости, которое выявили на УЗИ. После комплексного обследования специалисты подтвердили редкую аномалию развития лимфатических сосудов в брыжейке толстой кишки.

Консилиум врачей, вместе с заместителем главврача Михаилом Поспеловым и профессором Ильдаром Нурмеевым, принял решение о необходимости хирургического вмешательства

Хирурги Мария Зыкова и Буй Вьет Анх выполнили малоинвазивную операцию – лапароскопическое удаление лимфатической мальформации, с сохранением сосудов брыжейки толстого кишечника. Чтобы предотвратить повторное появление заболевания, внутреннюю поверхность лимфатических кист обработали специальным раствором, формирующим полимерное покрытие, препятствующее образованию лимфы

«Описанный случай является крайне редким. Чаще всего подобные образования обнаруживаются в области шеи и подмышечных впадин. По статистике, такие случаи встречаются примерно в 4 на 100 000 госпитализаций. Лечение крайне сложно из-за высокого риска осложнений: воспаления, перфорации, компрессии соседних органов и лимфоистечения», – объяснили в пресс-службе ДРКБ.

Послеоперационный период прошел без каких-либо осложнений. После курса лечения ребенка выписали из клиники.

Фото: © ДРКБ

#уникальная операция #сложная операция #ДРКБ #новорожденные #редкие заболевания #медицина #Здоровье
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025