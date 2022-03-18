В ДРКБ Татарстана впервые удалили ребенку аденому гипофиза через нос

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана впервые маленькой пациентке удалили аденому гипофиза транснозально. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

«У девочки обнаружено, по данным исследований, объемное образование гипофиза – аденома», – рассказала нейрохирург ДРКБ Эльза Фатыхова.

Ребенку провели транснозальное удаление, то есть доступ к аденоме был произведен через нос.

Операция проводили нейрохирурги и ЛОР-врачи ДРКБ и РКБ Татарстана. Хирургическое вмешательство длилось более пяти часов, девочка после операции чувствует себя хорошо.

По словам медиков, применяя данный вид не травмирующего оперативного лечения, удается избежать многих осложнений.

В пресс-службе ДРКБ добавили, что ранее подобные операции проводились в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко в Москве.