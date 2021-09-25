В ДРКБ Татарстана спасли восьмимесячного ребенка с огромной опухолью в головном мозге

Нейрохирурги Детской республиканской клинической больницы удалили гигантскую опухоль у грудного ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Ребенок родился здоровым и доношенным. В возрасте одного месяца родители с малышом прошли плановый осмотр, посетили педиатра и невролога. Врачи порекомендовали пройти стандартную процедуру — нейросонографию и УЗИ, которые показали незначительно завышенные показатели. Специалисты порекомендовали массаж, а затем в пять месяцев повторить процедуру нейросонографии.

«В пять месяцев во время прохождения нейросонографии в платной клинике маме сообщают о псевдокисте и о том, что, как правило, она имеет тенденцию рассасываться. Назначают электрофорез и цетралиевую воду и назначают повторный осмотр в восемь месяцев», — рассказали в пресс-службе ДРКБ.

На этом осмотре доктора частной клиники сообщили родителям о уже большой кисте и посоветовали срочно обратиться в Детскую республиканскую клиническую больницу. «Слабость в конечностях правой части тела говорила о развивающемся параличе. Нас это насторожило», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов.

Ребенка срочно госпитализировали, и во время обследования специалисты обнаружили у малыша гигантскую опухоль головного мозга. По объему она занимала почти половину левого полушария. Новообразование появилась еще в утробе матери.

«Учитывая размер опухоли и сложность операции, в ДРКБ врачи приняли решение разбить операцию на два этапа: 31 августа ребенка взяли на первую операцию — осуществили доступ к опухоли, частично отделили ее от здоровой мозговой ткани и удалили часть опухоли», — рассказали в больнице.

Фото: пресс-служба ДРКБ

Во время первой операции пациент потерял много крови, практически физиологический объем самого ребенка, требовалось неоднократное переливание.

«14 сентября — вторая часть операции, где завершают, удалив оставшуюся часть опухоли», — отметили в клинике.

Опухоль оказалась 10 см в диаметре, после ее удаления в голове ребенка осталась большая полость, которая со временем естественным образом заполнится. «Мозг расправится, и ребенок будет вполне здоровым и вести обычный образ жизни. Опухоль отправили на гистологию, скорее всего, она будет доброкачественной. Через три месяца мы назначили контрольный снимок. Если честно, были большие сомнения относительно данного случая, были большие риски потерять ребенка. Опухоль была очень большая, плотная, был очень сложный доступ. Поскольку опухоль была врожденная, ее питало очень много сосудов, что еще больше усложняло обстановку, и ангиография, проведенная между первым и вторым этапом операции, значительно помогла нам сориентироваться и понять, где находятся питающие сосуды. Мы эти сосуды выключили из кровотока, и это значительно облегчило задачу», — отметил Владимир Иванов.

Позитивный настрой мамы малыша, оснащение больницы и профессиональный медперсонал спасли ребенка, сейчас он готовится к выписке.