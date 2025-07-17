Ушли из жизни врач-уролог и медицинская сестра ДРКБ Татарстана

За два дня ушли из жизни два специалиста Детской республиканской клинической больницы Татарстана. Информация появилась в телеграм-канале клиники.

Шамиль Тахаутдинов скончался на 72-м году жизни. Более 47 лет своей жизни он посвятил детскому здравоохранению. С 1978 года работал врачом-детским урологом, с 1994 года – заведующим урологическим отделением, а с 2020 года – врачом-детским хирургом в отделении хирургии детей раннего возраста.

«Его называли светилом детской урологии. К нему на операции приезжали со всей России – Шамиль Касымович творил чудеса. Он вместе со своими учителями стоял у истоков детской урологии в республике; среди его учеников –хирурги из татарстанских ЦРБ и московские профессора», – рассказали в ДРКБ.

Татьяна Гибадуллина умерла в возрасте 50-ти лет после продолжительной болезни. С 1993 года она трудилась в стенах ДРКБ сначала медицинской сестрой, а с 2012 года – как старшая медицинская сестра отделения челюстно-лицевой хирургии.

«Она была светлым и добрым человеком, всегда приходила на помощь коллегам и никогда не оставалась в стороне. Татьяна Николаевна пользовалась заслуженным уважением и авторитетом, вкладывая всю душу в свою работу. Ее талант находить общий язык с маленькими пациентами и их родителями создавал атмосферу уюта и поддержки, столь необходимую в трудные минуты. Ее яркая и добрая душа навсегда останется в наших сердцах светлым воспоминанием», – отзываются об умершей коллеге в клинике.