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Ру Тат
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Здоровье
26 апреля 2022  11:02
Эвелина Киселёва

В ДРКБ Татарстана рассказали об изменениях в календаре детских прививок

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В Детской республиканской клинической больнице Татарстана «Татар-информу» объяснили, какие изменения внесли в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям для детей.

«Вакцинация от гемофильной инфекции теперь проводится всем детям, а не только из групп риска», – рассказали в пресс-службе клиники.

Третья ревакцинация от полиомиелита теперь будет проводиться детям в шесть лет, а не в 14, как раньше.

«Три вакцинации и первая ревакцинация от полиомиелита будут проводиться инактивированной вакциной, а последующие живой», – добавили в ДРКБ.

Также в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесли вакцинацию против новой короновирусной инфекции подростков с 12 до 17 лет.

#дркб #вакцинация #прививки
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