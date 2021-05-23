Врачи ДРКБ Татарстана прооперировали подростка, которому серьезно повредили глаз в драке

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана офтальмологи и челюстно-лицевые хирурги провели операцию на глазу ребенка после перелома стенок орбиты, который он получил в драке. Об этом сообщает пресс-служба клиники в социальных сетях.

«Травма получена в результате потасовки. Удар был несильный. Была гематома малых размеров, небольшая припухлость, но больше всего тревожили жалобы подростка на резкое двоение — все предметы окантовывались двойным контуром. Ребенку было тяжело передвигаться, ориентироваться в пространстве. Результаты компьютерной томографии показали, что имеется перелом нижней стенки орбиты», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением больницы Наиля Хабибуллина.

Глаз мальчика перестал двигаться по вертикали, именно из-за этого все предметы для него двоились. Офтальмологи и челюстно-лицевые хирургии ДРКБ взяли ребенка на операцию. Врачи вскрыли стенку орбиты и наложили специальную пластину, которая закрывает костный дефект.

«Вопрос о полном восстановлении подвижности глазного яблока — открытый, травма очень существенная, но двоение значительно уменьшилось, и это очень положительный момент. Сейчас мы готовим ребенка к выписке домой», — рассказала доктор.

После возвращения домой подросток пройдет реабилитацию, суть упражнений заключается в тренировке поврежденного глаза. Через три месяца врачи повторно пригласят мальчика на консультацию: возможно, ему понадобится еще одна операция на глазодвигательные мышцы.