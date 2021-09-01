В ДРКБ Татарстана поздравили с Днем знаний юных пациентов

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана прошел праздник в честь начала нового учебного года. Школьников, которые в День знаний оказались в больнице, развлекали аниматоры, целый концерт подготовили ребята из хореографических коллективов.

«Дети находятся длительно на лечении в Детской республиканской клинической больнице, и такие праздники необходимы, чтобы дети прочувствовали ощущение волшебства, зарядились энергией, чтобы на протяжении года они получали новые знания, впечатления находили друзей. Я думаю, что на территории лечебного учреждения такие праздники нужны», — отметил в беседе с ИА «Татар-информ» главный врач клиники Айрат Зиатдинов.

Особое внимание уделили первоклассникам — им вручили подарки и дали напутствие на будущую учебу.

«К сожалению, застала нас болезнь, и приходится первый класс наш встречать тут в стенах ДРКБ. Очень здорово, что устроили праздник», — отметила Анастасия, мама первоклассницы Марины Никоновой.

Ее семилетняя дочка очень рада празднику, и вскоре она выпишется из больницы и сядет за парту. Врачи больницы очень советовали родителям и их детям посетить праздник, чтобы развеяться и забыть на время о своей болезни. Анастасия призналась, что не пожалела, что послушала советы медиков больницы.

«От всего Государственного совета Республики Татарстан, от мэрии Казани поздравляем вас с таким прекрасным событием — с Днем знаний. Вы сегодня все пойдете в школу, даже если вы не идете в прямом смысле в школу, вы находитесь в прекрасном учреждении, которое открыто, и вы в нем находитесь временно», — сказала депутат Государственного совета РТ шестого созыва Ольга Воронова, обращаясь к собравшимся детям.

Главврач РКБ Айрат Зиатдинов добавил, что дети, которые вынуждены оставаться в больнице долгое время, получают образование — к ним приезжают учителя по всем необходимым предметам. Так школьники получают и знания, и медицинскую помощь.