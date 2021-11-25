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Ру Тат
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Здоровье
25 ноября 2021  12:15
Эвелина Киселёва

В ДРКБ Татарстана начали поступать дети с тяжелыми травмами после катания на горных лыжах

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В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана в этом году уже начали поступать дети с горнолыжных курортов с тяжелейшими травмами. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов.

«Сезон начался бурно. Уже есть первые дети, которые поступили с тяжелыми травмами, опять же с переломами бедра, с горнолыжных курортов республики», — сообщил представитель медучреждения.

В ДРКБ также проходят лечение несколько малышей с переломами голени и лодыжки из-за подскальзывания и последующего падения.

По мнению травматолога, падения детей происходят из-за невнимания родителей и использования неподходящей обуви.

#детский травматизм #травмы и переломы #ДРКБ
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