В ДРКБ Татарстана мальчику без разрезов удалили большую кисту гортани

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана подростку удалили большую кисту гортани, не прибегая к разрезам шеи. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала заведующая оториноларингологическим отделением клиники Елена Лучкина.

Полгода назад у 14-летнего мальчика изменился голос, что списали на возрастное изменение. Спустя время ребенок заметил, что глотать ему стало дискомфортно. Родители с подростком обратились в районную поликлинику, и его срочно направили в ДРКБ.

«В наше отделение поступил мальчик 9 декабря с жалобами на затруднение глотания, при осмотре была выявлена большая киста на уровне гортанного органа. Мальчик был госпитализирован, потому что была опасность асфиксии. Если бы она (киста — прим. Т-и) лопнула и залилась в дыхательные пути, мальчик мог погибнуть», — рассказала заведующая ЛОР-отделением.

Фото: © пресс-служба ДРКБ

Специалисты клиники начали дообследование подростка, собирался консилиум, врачи созванивались с коллегами из федерального центра. В больнице выработали хирургическую тактику, операцию назначили на 13 декабря.

«Нам удалось пациента заинтубировать через нос, провести трубку в гортань. Когда мы это сделали, то, осмотрев еще раз гортань и глотку, поняли, что удалим кисту, не прибегая к наложению трахеостомы. С ней был бы дополнительный разрез на шее, с вставлением туда трубки для подачи наркоза», — добавила врач.

Операция прошла успешно, трехсантиметровую кисту удалили с оболочками, в горле мальчика она держалась на довольно широком основании. Однако специалистам ЛОР-отделения удалось ее извлечь через рот, восстановление подростка благодаря этому шло очень быстро.

Елена Лучкина объяснила, что киста гортани чаще встречается у взрослых, дети с такой с проблемой сталкиваются крайне редко.

Сейчас 14-летний мальчик готов к выписке.