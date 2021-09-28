В ДРКБ Татарстана извлекли 7-миллиметровый камень, застрявший в бронхе годовалого ребенка

Хирурги Детской республиканской клинической больницы Татарстана смогли удалить камень из бронха годовалого ребенка. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе клиники.

В Камский детский медицинский центр Набережных Челнов поступил годовалый малыш, по описанию врачи поняли, что ребенок вдохнул инородное тело. Рентген это подтвердил.

В медцентре Автограда ребенка стабилизировали, чтобы выполнить бронхоскопию – удаление инородного тела из дыхательных путей.

На рентгене специалисты увидели, что застрявший камешек значительных размеров, он полностью и достаточно плотно перекрыл бронх правого легкого, поэтому многократные попытки извлечь инородное тело не увенчались успехом.

Фото: пресс-служба ДРКБ

Хирурги ДРКБ вылетели вертолетом в Челны, и ребенка санавиацией в тот же день доставили в Казань.

«После транспортировки попытки извлечь инородное тело не прекращались, но ситуация ухудшалась тем, что вколоченное инородное тело вызывало развитие грануляции на слизистой бронхов и тем самым еще больше затрудняло процесс извлечения», – рассказали в больнице.

Малыш все это время находился на ИВЛ, так как камешек был достаточно большим и существовала вероятность его смещения в ту или иную сторону. Это могло привести к фатальным последствиям.

«Ребенку выполнили фибро- и ригидную бронхоскопию для санации трахеобронхиального дерева. Выявлен камешек 6-7 мм в диаметре с неровными краями, который с огромными техническими трудностями был удален», – рассказали в ДРКБ.

Сейчас годовалого ребенка перевели на самостоятельное дыхание, он находится в отделении и продолжает лечение.