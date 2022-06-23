В ДРКБ спасли ребенка, который упал на осколки разбитой бутылки и потерял литр крови

В Детской Республиканской клинической больнице Татарстана спасли ребенка, который упал на осколки разбитой бутылки. Об этом рассказали в клинике.

Несчастный случай произошел во время прогулки в одном из районов республики. Ребенок упал, а осколки повредили лучевую артерию в предплечье. Малыш потерял литр крови.

В ДРКБ ребенка привезли в срочном порядке. Операционная бригада, которую возглавил детский хирург Анатолий Фадеев, сразу взяла пациента на операцию.

Ребенка спасли, врачи оказали ему весь комплекс необходимых лечебных мероприятий.

«Слаженная работа всех звеньев здравоохранения республики позволила оказать медицинскую помощь ребенку в самые короткие сроки», – заключили в ДРКБ.