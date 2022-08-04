Врачи в Казани спасают руку ребенка, которую размозжило автоматическими воротами

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана накануне вечером поступил 7-летний мальчик, рука которого случайно попала в механизм автоматических ворот. Когда ребенка доставили в больницу стало понятно, что его правая рука серьезно пострадала, некоторые кости размозжило тяжелым механизмом.

Как стало известно агентству, руку ребенка прижало воротами, в результате чего у него оторвало два пальца. Один врачам удалось сохранить, второй спасти не получилось. Кроме того, ребенок потерял много крови из-за повреждения артерий.

Как сообщили агентству в пресс-службе РКБ, на помощь коллегам из детской больницы из РКБ пригласили микрохирурга, который и проводил сложную операцию.

В пресс-службе ДРКБ «Татар-информу» рассказали, что в настоящее время медики борются за спасение руки ребенка.