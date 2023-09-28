В ДРКБ рассказали, как спасли девочку с переломами рук, ног, черепа после ДТП на самокате

В Детской республиканской клинической больнице смогли спасти девочку из Альметьевска, которая попала под машину на самокате. Как это удалось, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Ребенка доставили в ДРКБ в конце мая этого года. В приемный покой поступил звонок с информацией, что в ДТП серьезно пострадала девочка. Оказалось, что ее сбила машина, пока она каталась на самокате. Казанские врачи незамедлительно выехали в город по линии санавиации. Из сообщения коллег было понятно, что пациентка находится в тяжелом состоянии.

У 12-летней девочки были множественные травмы – кости были повреждены по всему телу – ключицы, череп, ребра, бедра, руки. Были как открытые, так и закрытые переломы. Ушибы головного мозга и внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма.

Через день после того, как девочка попала в республиканскую клинику, ее забрали на операцию.

«Одновременно специалисты сделали шесть операций: прооперировали два плеча, два бедра, голень и ключицу», – рассказали агентству в пресс-службе больницы.

В операционной одновременно работали несколько бригад хирургов, буквально, собирали ребенка по частям. Медики делали все, чтобы спасти ребенка.

Уже спустя неделю после операции пациентку смогли перевести в отделение травматологии. Там продолжили восстанавливать ее здоровье.

На данный момент пациентку уже выписали из ДРКБ. Девочка ходит в школу.