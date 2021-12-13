В ДРКБ рассказали, как детям исправляют воронкообразную грудь по татарстанской технологии

Накануне травматологи Детской республиканской клинической больницы Татарстана прооперировали 16-летнего пациента с воронкообразной грудной клеткой, используя эндокорректор. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе больницы.

Врачи исправили деформацию при помощи уникальных титановых пластин, сделанных в республике. Они могут быть совершенно разными, изготавливаются из титанового сплава, разрешенного для имплантации. В ДРКБ отметили, что метод выполнения оперативного вмешательства тоже разработан татарстанскими детскими травматологами.

«Во время оперативного вмешательства при помощи пластин формируется каркас. Он срастается, удерживая форму грудной клетки. Ребенок живет с эндокорректором от 8 до 12 месяцев, после мы его уберем», — рассказал главный внештатный детский врач — травматолог-ортопед Минздрава республики Петр Андреев.

Фото: Пресс-служба ДРКБ Татарстана

При воронкообразной деформации грудной клетки оперативное лечение необходимо. Во-первых, происходят функциональные нарушения развивающегося организма, во-вторых, это серьезный косметический дефект.

«Самое важное, что данный подход малотравматичен для пациента. После операции ребенок на третий день уже ходит самостоятельно, а на шестой–седьмой день выписывается домой», — добавил заведующий отделением травматологии и ортопедии ДРКБ Руслан Хасанов.

Корреспонденту агентства рассказали, что 16-летнего пациента, которого прооперировали травматологи, уже выписали домой. На сегодня с применением данной технологии операции прошли успешно у более 150 татарстанских детей.