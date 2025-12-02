В ДРКБ рассказали историю фигуристки Валиевой, вернувшейся в спорт после тяжелой травмы

Фото: t.me/drkb_kazan

В Детской республиканской клинической больнице рассказали уникальную историю фигуристки Эвелины Валиевой, вернувшейся в спорт после перенесенной травмы.

Как сообщает пресс-служба учреждения, в 2019 году 9-летняя фигуристка Эвелина Валиева получила тяжелейшую травму бедра с повреждением бедренной артерии и вены. Ситуация требовала экстренной операции, и хирург ДРКБ Дмитрий Осипов сумел восстановить сосуды, несмотря на их почти полное пересечение.

Спустя шесть лет Эвелина вернулась в большой спорт – она выступила на «Гран-при» России среди юниоров и посвятила свой успех врачу, спасшему ей жизнь и карьеру. Для самой спортсменки 9 июля, день операции, стало «вторым днем рождения».