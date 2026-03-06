В ДРКБ прошла благотворительная акция с участием конкурсанток «Мисс БРИКС»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Утром 6 марта в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) состоялось мероприятие в рамках благотворительного дня «Миссия добра» Международного конкурса красоты БРИКС. Участницы конкурса (MRS, MISS BRICS) посетили пациентов Центра детской онкологии, гематологии и хирургии .

Конкурсантки поднялись к детям и привезли подарки: мягкие игрушки, наборы для творчества, воздушные шары. В мероприятии также приняли участие приглашенные звезды эстрады.

«Сегодня особый день – "Миссия добра". Настоящая красота – не только внешняя, она про душу, доброту и ответственность перед миром. То, что у нас есть шанс через публичность и социальные сети помогать тем, кто нуждается, – это наша миссия. Будучи мамой троих детей, здесь испытываю особый трепет. Хочу выразить поддержку родителям детей», – сказала участница из России в категории «Миссис» Александра Хватова.

Представительница Беларуси в категории «Миссис» Божена Линкевич также поделилась впечатлениями:

«Я считаю, такие проекты красоты – это платформа для реализации социально важных проектов, помощи детям и бездомным животным. Когда находишься здесь, эмоции колеблются от сдавленного момента в груди до тревожности, сродни страху перед тем, что предстоит увидеть. Это нелегкая задача», – заметила Линкевич.

Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов поблагодарил организаторов и участников за визит:

«Хочу сказать слова благодарности и признательности за всеобъемлющую поддержку Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, оргкомитету и всем участникам конкурса "Мисс БРИКС 2026" за помощь нашим пациентам. Такие мероприятия овеяны любовью, счастьем, надеждой и добротой, они помогают выздоравливать детям. Красота совместно с добрыми делами спасет мир», – обратился главврач.

Благотворительный день продолжится вечером. В 19:30 в отеле Kazan Palace by TASIGO запланирован благотворительный ужин и аукцион с участием звезд эстрады.