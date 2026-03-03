news_header_top
Общество 3 марта 2026 19:32

В ДРКБ прошел ифтар при участии муфтия Татарстана и министра здравоохранения РТ

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Детской республиканской клинической больнице прошел ифтар при участии муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева.

Мероприятие, в котором также приняли участие начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента по вопросам внутренней политики Администрации Раиса Татарстана Альберт Дирзизов, председатель Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов и руководитель ДРКБ Айрат Зиатдинов, началось с вагаза в мечети Абу Али ибн Сина.

В своей проповеди муфтий Камиль хазрат рассказал о признаках истинной веры, а также ответил на вопросы собравшихся в мечети мусульман. Ифтар прошел в здании Центра детской онкологии, гематологии и хирургии.

