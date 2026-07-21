В ДРКБ прооперировали ребенка, глаз которого повредил игрушечный вертолет

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана прооперировали маленького пациента с травмой глаза, которую он получил во время игры с игрушечным вертолетом. Об этом в своем канале в МАКС рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Малыш запустил игрушку, но она неожиданно изменила траекторию, полетела в обратную сторону и задела ему глаз. Родители тут же обратились в ближайший медицинский центр, где после осмотра было принято решение об экстренной госпитализации. Ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в ДРКБ.

Пациент прооперировал заведующий отделением офтальмологии Фарид Гильманов. Специалист наложил множественные швы на роговицу и склеру – наружные оболочки глаза. На данный момент ребенок выписан домой, находится под амбулаторным наблюдением, через три месяца запланировано снятие швов.

«В летний период растет количество детских травм, связанных с активным отдыхом, дорожно-транспортными происшествиями и другими причинами. В это время мы призываем родителей с особой внимательностью относиться к безопасности детского досуга», – напомнил Альмир Абашев.