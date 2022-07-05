В ДРКБ прооперировали 8-летнего ребенка, которому собака откусила кончик носа

В Детской республиканской клинической больнице провели пластическую операцию восьмилетнему ребенку, которому собака откусила часть носа. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Инцидент произошел в Казани, малыш хотел погладить незнакомую ему собаку. Но животное не распознало его намерений и укусило.

«Ребенку пришили свободный лоскут кожи на пораженный участок. Лоскут, который взяли из заушной области, прижился хорошо», – отметили в пресс-службе клиники.

В ДРКБ отметили, что это первый случай в этом году. За последние три года с такой травмой обращались стабильно раз в год. На сегодня малыша уже выписали из больницы, ему оказали всю необходимую помощь.

В Детской республиканской больнице напомнили, что важно не нарушать личное пространство пса, помнить, что животное может быть раздражено, ранено или инфицировано.