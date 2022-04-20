В ДРКБ прооперировали 17-летнего подростка из Мариуполя с осколочными ранениями

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана провели операцию подростку из Украины, который попал под обстрел и получил осколочные ранения. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«17-летний подросток из города Мариуполь, вынужденный выйти из дома в поисках пропитания, попал под взрыв снарядов. Подросток получил осколочные ранения», – рассказали в ДРКБ.

Обратиться за медицинской помощью возможности у ребенка не было, осмотр не проводился. Он находился дома с мамой, там они самостоятельно делали перевязки.

«После освобождения Мариуполя семья выехала в Казань. По приезде в Казань его сразу же доставили в ДРКБ в приемное отделение, где он был осмотрен хирургом», – рассказали в пресс-службе больницы.

Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение. После проведения обследования и рентгенографии врачи выявили наличие осколков в мягких тканях брюшной полости.

Медики провели ревизию раны и удалили осколки, в том числе содержимое боеприпасов, которое вызывало нагноение и воспаление.

В больнице добавили, что операция прошла успешно, а подростка уже выписали.