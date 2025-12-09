В ДРКБ появился первый в России модуль для кормления малышей

Сегодня в Казани в Детской республиканской клинической больнице состоялось вручение первого в России модуля для кормления малышей. Его предоставило Татарстанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Модуль представляет собой кабину из матового стекла, оснащенную всем необходимым для комфортного кормления детей: мягким сиденьем, регулируемым освещением, устройством для подогрева детского питания, электрическими розетками и системой вентиляции.

Оно дает возможность кормить ребенка в спокойных условиях, что особенно важно в период госпитализации.

«Когда ребенок в больнице – для родителей весь мир становится хрупким. И любая деталь, которая помогает сохранить тепло, заботу и связь с малышом, превращается в огромную поддержку. Сегодня мы открываем пространство, созданное Айнуром Батыршиным из искреннего желания облегчить эти моменты. Спасибо руководству ДРКБ за то, что вы позволяете таким теплым инициативам становиться частью больницы, которой воспользуются тысячи матерей и детей», — сказал сопредседатель Татарстанского регионального отделения «Деловой России» Рустам Исмаилов.

Во время мероприятия «Деловая Россия» и ДРКБ подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон развивать социальное партнерство между бизнесом и системой здравоохранения республики, оказывать поддержку и совместно реализовывать проекты, направленные на развитие медицинской и социальной инфраструктуры, а также продвигать инициативы по профилактике заболеваний и формированию культуры здорового образа жизни среди предпринимателей и трудовых коллективов. в интересах пациентов и детского здравоохранения.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в реализации этого проекта, кто помог создать это уютное и комфортное пространство. Пусть эта кабинка для кормления станет местом, где мамы будут чувствовать себя спокойно и уверенно, где их дети будут получать необходимое питание и заботу. Пусть она станет символом нашей любви и преданности нашим маленьким пациентам и их семьям», — сказал Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.