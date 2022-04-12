В ДРКБ поступили двое детей с сильными ожогами кипятком

В Детскую республиканскую клиническую больницу поступили двое детей с сильными ожогами. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Ожог получил двухлетний ребенок, он залез на духовой шкаф, плитка наклонилась вперед и бульон опрокинулся на него. 31% тела поврежден», – рассказали агентству в ДРКБ.

Второму пострадавшему ребенку 8 лет. Он получил ожоги во время домашних ингаляций, ребенок опрокинул на себя резервуар с кипятком.

В ДРКБ призвали родителей быть внимательными к своим детям и не создавать опасных ситуаций.