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Ру Тат
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Здоровье
12 апреля 2022  14:38
Эвелина Киселёва

В ДРКБ поступили двое детей с сильными ожогами кипятком

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В Детскую республиканскую клиническую больницу поступили двое детей с сильными ожогами. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Ожог получил двухлетний ребенок, он залез на духовой шкаф, плитка наклонилась вперед и бульон опрокинулся на него. 31% тела поврежден», – рассказали агентству в ДРКБ.

Второму пострадавшему ребенку 8 лет. Он получил ожоги во время домашних ингаляций, ребенок опрокинул на себя резервуар с кипятком.

В ДРКБ призвали родителей быть внимательными к своим детям и не создавать опасных ситуаций.

#дркб #Ожоги
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