В ДРКБ подростку достали зуб из бронхов
В Детской республиканской клинической больнице Татарстана ребенку удалили из бронхов собственный зуб. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
При удалении зуба у 12-летнего ребенка отломился его кусочек. Этому не предали значения, понадеялись, что он провалился в пищевод и выйдет естественным путем.
Однако позже мама подростка заметила странный свист в грудной клетке сына и обратилась к врачам.
«Сделав рентген легких, врачи подтвердили факт присутствия инородного тела в бронхах. Ребенка госпитализировали в ДРКБ», – отметили в пресс-службе больницы.
«Татар-информу» рассказали, что специалисты второго хирургического отделения больницы удалили кусок зуба бронхоскопом, то есть достали инородное тело без разрезов, а прошли к нему через дыхательные пути и аккуратно вытащили.
Сейчас с подростком все хорошо.