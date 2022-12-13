В ДРКБ подростку достали зуб из бронхов

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана ребенку удалили из бронхов собственный зуб. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

При удалении зуба у 12-летнего ребенка отломился его кусочек. Этому не предали значения, понадеялись, что он провалился в пищевод и выйдет естественным путем.

Фото: пресс-служба ДРКБ

Однако позже мама подростка заметила странный свист в грудной клетке сына и обратилась к врачам.

«Сделав рентген легких, врачи подтвердили факт присутствия инородного тела в бронхах. Ребенка госпитализировали в ДРКБ», – отметили в пресс-службе больницы.

«Татар-информу» рассказали, что специалисты второго хирургического отделения больницы удалили кусок зуба бронхоскопом, то есть достали инородное тело без разрезов, а прошли к нему через дыхательные пути и аккуратно вытащили.

Сейчас с подростком все хорошо.