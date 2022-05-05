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Ру Тат
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Здоровье
5 мая 2022  17:29
Эвелина Киселёва

В ДРКБ обратились 28 юных жителей РТ с травмами после падений с самокатов и велосипедов

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В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана и ее травмпункт за сезон обратилось 28 детей после неудачной поездки на велосипеде или самокате. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

 «В ДРКБ обратилось 11 человек после падений с велосипедов и самокатов», – отметили в больнице.

Из них восемь детей госпитализировали для дальнейшего оказания медицинской помощи.

В травмпункт Детской республиканской клинической больницы на улице Бигичева после неудачной поездки на самокатах обратилось 10 детей и семеро после велосипедных прогулок.

#дркб #самокаты
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