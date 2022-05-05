В ДРКБ обратились 28 юных жителей РТ с травмами после падений с самокатов и велосипедов

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана и ее травмпункт за сезон обратилось 28 детей после неудачной поездки на велосипеде или самокате. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«В ДРКБ обратилось 11 человек после падений с велосипедов и самокатов», – отметили в больнице.

Из них восемь детей госпитализировали для дальнейшего оказания медицинской помощи.

В травмпункт Детской республиканской клинической больницы на улице Бигичева после неудачной поездки на самокатах обратилось 10 детей и семеро после велосипедных прогулок.