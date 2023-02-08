В ДРКБ детям начнут пересаживать почки от родственников

Первое, что планирует Марсель Миннуллин в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения республики, начать в Татарстане операции по пересадке почек детям от родственников.

Об этом он рассказал на больничном совете в ДРКБ.

«Трансплантацию почки, тем более родственной, надо раскручивать, необходимо этот вопрос докрутить, договориться и работать. У нас огромный опыт», – отметил он.

Фото: Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

Глава Минздрава РТ добавил, что с изъятием органа будет помогать ДРКБ. В больнице это делают лапароскопическим методом, то есть без больших разрезов.

Заместитель главного врача ДРКБ Михаил Поспелов отметил, что сейчас в листе ожидания четыре маленьких пациента. Всего же в РТ на диализе, который заменяет работу почек, 15 маленьких жителей Татарстана.

В ближайших время планируют начать обучать сотрудников. Марсель Миннуллин подчеркнул, что за время обучения кадров как раз возможно отработать все организационные вопросы.