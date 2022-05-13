В ДРКБ московские специалисты проконсультируют детей с муковисцидозом

В Детской республиканской клинической больнице стартовала двухдневная конференция «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

На конференции обсудят опыт применения кинезитерапии, микробиологические вопросы при муковисцидозе, а также государственные гарантии бесплатного получения медицинской помощи, лекарств, медизделий, лечебного питания и таргетной терапии больными. Выступят специалисты из Москвы, Самары, Мытищ и Новосибирска.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

«На второй день конференции состоятся консультации пациентов со специалистами и забор материала на генетическое обследование», – отметили в пресс-службе.

Открыли конференцию главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев и эксперт комитета по диагностике и регистру Европейского общества по муковисцидозу Елена Кондратьева.