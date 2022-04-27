Трое детей с начала сезона получили серьезные травмы, упав с самокатов в Татарстане

Уже три обращения поступили в ДРКБ Казани после катания на самокатах, в результате которых дети получили серьезные травмы и оказались на хирургическом столе. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

«Компрессионный перелом позвоночника, перелом костей предплечья и перелом костей голени – с такими диагнозами попали дети к нам в отделение травматологии. В предверии летнего сезона просим быть осторожнее, не кататься вблизи проезжей части и надевать защитные средства», – сообщил заведующий отделением Хасанов Руслан.