На главную ТИ-Спорт 26 ноября 2025 18:45

В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпиады-2026

Фото: olympics.com

Сегодня был официально зажжен огонь Олимпиады-2026 на территории Древней Олимпии. Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в будущем году. До официального открытия осталось 72 дня.

Торжественная церемония зажжения огня состоялась в Археологическом музее. От происходящей атмосферы в древнегреческих традициях растрогалась даже глава МОК Кирсти Ковентри.

В эстафете олимпийского огня примут участие более 10 тысяч человек, а протяженность маршрута составит порядка 12 тысяч километров.

В настоящий момент олимпийские квоты на ОИ-2026 получили два российских фигуриста Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски‑альпинист Никита Филиппов. Отметим, эти спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в двух городах Италии – в Милане и в Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

#олимпиада #Олимпийские игры #италия
