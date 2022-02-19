В драмтеатре Челнов откроется выставка татарской каллиграфии qot

19 февраля в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова откроется выставка qot. Экспозиция посвящена возрождению и осмыслению искусства татарской каллиграфии, истории татарского народа. Об этом сообщается в Instagram культурного учреждения.

Автор экспозиции — каллиграф, студент Стамбульского университета изящных искусств им. Мимара Синана, участник и лауреат российских и международных выставок и конкурсов Айзат Мингазов.

В течение нескольких месяцев он трудился в Челнах над созданием абсолютно новых картин и инсталляций. Художник работает в собственном стиле, состоящем из смешения арабской, латинской графики, рунической письменности, а также частей кириллицы, китайской каллиграфии, современной арабской типографики.

Выставка qot — это попытка понять, в каком пространстве и с каким национальным кодом живет современный молодой человек.

На выставке будут представлены обращения к различным историческим личностям (Дэрдмэнд, Хасан Туфан, Шамиль Анак и др.), современным исполнителям (УСАЛ, Ирина Кайратовна). Каждому произведению назначается одна песня: ее можно прослушать, прочитав QR-код.