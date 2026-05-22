Происшествия 22 мая 2026 09:48

В ДР Конго местные жители подожгли больницу для пациентов с Эболой

В Демократической Республике Конго местные жители подожгли полевой центр лечения больных с лихорадкой Эбола, сообщает CNN со ссылкой на местного политика.

Поджог совершили родственники одного из умерших от Эболы пациентов после того, как им запретили забрать тело члена семьи. После отказа со стороны медиков они закидали центр, где еще 6 человек лечились от лихорадки Эбола, различными предметами, что и вызвало пожар.

Сгорели две больничные палатки. О пострадавших не сообщается.

#Конго #лихорадка эбола #пожар в больнице
Шамиль Садыков о Рузиле Мухаметовой: Журналист, говорящий правду о творческих людях

