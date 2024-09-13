В ДОСААФ РТ новоиспеченные контрактники проходят курсы первичной подготовки

В ДОСААФ РТ для недавно подписавших контракт военнослужащих провели стрельбы и выдали экипировку. Как сообщал в интервью «Татар-информу» глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов, в первые пять дней перед отбытием на службу новых контрактников дополнительно обучают на площадке ДОСААФ РТ.

На обучении за них берутся инструкторы – участники СВО. Живут кандидаты в палатках, по утрам делают зарядку. На занятиях их учат тактике, передвижению на поле боя, медицине и стрельбе. Кандидатов учат ставить и снимать растяжки, показывают, как выглядят мины и кассетные боеприпасы.

Обучение проходит исключительно по желанию кандидата.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

«Девушка-инструктор, также участник СВО, рассказывает, как оказывать медицинскую помощь себе, если рядом никого нет. Если ранение получил товарищ, то рассказывает, как помочь ему. Там есть свой инструктор по БПЛА, он говорит о том, как звучат разные беспилотники, как определить, что он летит на атаку, какие движения сделать, чтобы сохранить свою жизнь. Я сам съездил туда, посмотрел. Ребята там учатся, они понимают, что это обучение им поможет. Отбоя нет от желающих, большинство хочет пройти это обучение», – рассказывал глава «Батыра».

Руководитель спортивно-технического клуба «Центр» Айрат Багавиев отметил, что после пяти дней обучения ребята становятся одной командой.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

«Мне очень приятно видеть, что они готовы выполнять задачи в особых условиях. Наши выпускники благодарят за то, что обретенный опыт помогает им выполнить поставленные задачи в особых условиях. Это главное. На сегодняшний день 95 выпускников наших курсов основ военной подготовки пишут нам свои отзывы. Мне очень отрадно, что они благодарят Раиса Республики Татарстан, ДОСААФ республики, инструкторов за то, что они вкладывают душу и передают свой накопленный опыт. Это очень приятно. В том числе, на сегодняшний день они сами являются инструкторами в своих учебных частях до выезда в учебную зону», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Военнослужащий с позывным Руф рассказал, что преподают на основах военной подготовки все доходчиво.

«Полезная информация, отличные инструкторы с боевым опытом. Все понравилось. Дальше будет видно, будем стараться учиться, чтобы не подвести ребят и командиров. Мать отнеслась с пониманием к моему выбору. Мой дед до Берлина дошел и, видимо, настало наше время», – сказал он.

Напомним, что в Татарстане на сегодня одни из самых больших выплат по всей стране. В начале сентября было вновь принято решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи. В связи с этим подписывать контракт в Татарстан приезжают наши сограждане из других регионов и иностранцы.

Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:

от Татарстана – 1,3 млн рублей;

от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.

В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Заключить контракт с Министерством обороны РФ можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам: 8 (800) 222-59-00 (для жителей Татарстана и других регионов РФ), 117 (для жителей РТ), прийти в военкомат или пункт отбора.