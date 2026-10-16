В ДОСААФ РТ напомнили начинающим водителям о правилах езды осенью

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Инструкторы ДОСААФ Татарстана призвали начинающих водителей осенью учитывать состояние дорожного покрытия, видимость и погодные условия. Дождь, мокрая листва, туман, ранние сумерки и заморозки требуют корректировать скорость и увеличивать дистанцию.

«Главный принцип – подстраивать скорость и маневры под фактическую видимость, покрытие и поток, а не только под разрешенный лимит. Запас дистанции и отказ от рискованных маневров – базовая защитная тактика», – отмечают в ДОСААФ Татарстана.

Перед наступлением холодов водителям рекомендуют проверить состояние шин и давление в них. На холодном и мокром асфальте летние шины хуже сцепляются с дорогой, а изношенный протектор менее эффективно отводит воду.

Отдельную опасность представляют лужи и опавшая листва. Под водой могут скрываться выбоины, колея и грязь, а покрытие под листьями может оказаться скользким. В таких условиях инструкторы советуют двигаться плавно, соблюдать дистанцию и не прибегать к резкому торможению или перестроению.

Во время дождя сцепление шин с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается. Поэтому скорость следует уменьшить заранее, а маневры выполнять плавно.

Осенью также важно следить за состоянием стекол, дворников и световых приборов. Загрязненные фары, изношенные щетки и запотевшие стекла могут ухудшить обзор. До наступления заморозков рекомендуется заменить омывающую жидкость на предназначенную для низких температур.

В условиях тумана и сумерек автомобиль должен быть хорошо заметен другим участникам движения. При ухудшении видимости следует своевременно включать ближний свет и содержать фары в чистоте. Использование дальнего света в тумане, напротив, может создать световую завесу и ухудшить обзор.

Повышенное внимание требуется возле школ, пешеходных переходов и остановок. Начинающим водителям рекомендуют заранее снижать скорость и контролировать обстановку по сторонам дороги, особенно в часы начала и окончания занятий.

На дополнительных занятиях инструкторы также отрабатывают с курсантами выбор скорости, дистанции и траектории, плавность управления и действия при ухудшении видимости. В учебной практике встречаются ситуации, когда начинающие водители пытаются повторить маневр впереди идущей машины, не оценив дорожную обстановку. После разбора таких ошибок инструкторы закрепляют правильные действия на аналогичных участках дороги.

ДОСААФ Татарстана обучает водителей для гражданской жизни и военно-учетных специальностей. Курсанты изучают правила дорожного движения и отрабатывают навыки управления легковыми и грузовыми автомобилями. Также организация обучает ветеранов СВО вождению автомобилей с ручным управлением по направлению фонда «Защитники Отечества».